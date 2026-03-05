ДПС - Ново начало напусна Съвета по сигурността

„Отбиване на номера“ – с тези думи зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Станислав Анастасов определи заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет (МС). Не мога да повярвам на това, което чух и видях вътре, каза той пред журналисти, напускайки сградата на МС.
Служебното правителство се провали тотално и българските граждани трябва да знаят, че няма правителство, коментира Анастасов. Българи бедстват в Близкия изток, няма адекватно действие, каза още той.
Обръщаме се към президента Йотова – това тук беше абсолютно несериозно нещо, по най-бързия начин да си поеме отговорността и да свика Консултативен съвет по национална сигурност, заяви Анастасов. По думите му Илияна Йотова е дала заявка за обединител на нацията и сега тя трябва да докаже това.
"Това тук беше отбиване на номера – да не се опитва да минава по този начин, заявката й да бъде обединител на нацията все още е възможна, но тя изпуска последния влак за това. Така че да си свика КСНС, на който да се обсъди провалът на това служебно правителство", каза още Анастасов.