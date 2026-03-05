Политолог: Първият критик на Радев се оказа жена му с интригата в нета

Петнадесет партии и 12 коалиции се регистрираха в ЦИК за изборите на 19 април.

Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка. Това е втора оставка в кабинета "Гюров" след тази на Стоил Цицелков.

"Само г-жа Бонева може да каже къде е истината. По-притеснително е, че

служебното правителство става център на предизборната кампания, което не е редно.

Текат изслушвания на служебни министри. Други ще се явяват на избори и фокусът трябва да бъде кои са те и какво правят", каза политологът д-р Теодор Славев в "България сутрин".

От друга страна, оставките са готовност на служебния кабинет да реагира на обществените нагласи, смята той.

"Г-жа Бонева явно не е била толкова подготвена за позицията министър. Това налага да имаш експертност, но и воля и характер да изпълняваш такива длъжности. Трябва да устояваш на натиск. Тази жена се отказа още в начало. За пореден път правителството на Гюров не е проверила докрай хората. Трябва да са по-корави и неотстъпващи в държавната политика", заяви изпълнителният директор на "Галъп интернешънъл болкан" Петко Петков за Bulgaria ON AIR.

Социологът отбеляза, че разнопосочните действия показват липса на координация в отделни министерства.

Според Славев служебното правителство и външният министър реагират адекватно на кризата заради войната в Близкия изток.

Трябва да се свика КСНС заради ситуацията в Близкия изток, но партиите ще го използват за предизборната си кампания, подчерта политологът.

Петков се съгласи с мнението на Славев, че

служебното правителство трябва да управлява държавата и да не се занимава с други дейности.

"Винаги политиците използват заложени бомби и капани, проблемите могат да се решат при добро желание. Трябва да излезем от оправданието, че другите са ни виновни. Какво значение има кой е бил виновен в миналото? Сега имаме поскъпване на тока и водата", изтъкна той.

"Би било добре да се свика КСНС, но политическите ни лидери губят мяра в поведенческите си дейности. Не знам дали политиците ни не търсят дивиденти и от този голям конфликт", каза Петков.

"Първият критик на Румен Радев се оказа жена му,

която направи интрига в социалните мрежи. Много метафоричен беше този пост. Очевидно в лагера на Радев има напрежение и по-малки лагери. Това излиза на повърхността. Очаквам кампанията да е мръсна и кална, с компромати", посочи Славев.

"Прогресивна" означава активна роля на държавата и борба с неравенствата в данъчната система. Радев каза, че данъчната система не трябва да се променя. Дебатът трябва да се води експертно. "Прогресивна" означава защита на малцинства. Всички прогресивни партии са за девъоръжаване, да няма надпревара във въоръжаването. Г-н Радев е защитавал темата за превъоръжаване и увеличаване на разходите. Има противоречие", анализира още политологът.

Той обърна внимание, че Радев много добре рамкира статуквото.

Радев продължава да се продължи по президентски. Изчезна автентичният политически дебат между опонентите, на мнение е Славев.

Петков е на мнение,

при Радев "има лошо слушане на съветниците".

"Той смята, че няма да бъде атакуван, ако не си обяви лицата. Негативните емоции ще му се случат в предизборната кампания. Беше много по-разумно да обяви част от основния си екип. Самото регистриране в ЦИК също беше доста проблематично. Остана неуважително отношение към журналистите и обществото. В движението на Радев има недоизкусурени неща", анализира социологът.