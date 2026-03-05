IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Домашно куче нахапа дете и две жени във Великотърновско

Те са приети в болница

05.03.2026 | 12:22 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Дете и две жени са настанени в болница след нахапване от домашно куче, съобщиха от полицията във Велико Търново. Инцидентът е станал вчера по обяд в Килифарево.

По първоначална информация куче, вързано в двора на имот, е успяло да се освободи от каишката си и е нахапало 5-годишното внуче на собственичката. Съседки, притекли се на помощ, също са пострадали. Те са откарани и настанени за лечение във великотърновската болница. Кучето е упоено и е настанено в приют. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

По същото време в Павликени куче, разхождащо се свободно в центъра на града, е нападнало друго куче, разхождано на повод от непълнолетно момиче. Пострадало е само кучето. След намесата на полицията агресивното животно е било настанено в приют. Образувано е досъдебно производство, предаде БТА. 

 

