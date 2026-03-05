Лидери на партии със сблъсък преди Съвета по сигурността за кризата в Близкия изток

Лидери на партии сблъсъкаха позиции преди Съвета по сигурността за кризата в Близкия изток. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ предупреди за риск от мигрантска вълна и ситуацията с енергийните доставки на петрол и втечнен газ, Тошко Йорданов от ИТН постави въпроса за американските самолети, а част от политиците не очакват реални решения от заседанието.

Очаквам службите и министрите да ни запознаят с реалната обстановка и рисковете за България.

Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на влизане на заседанието на Съвета по сигурността, свикан от премиера Андрей Гюров заради ситуацията в Близкия Изток.

Тревогите ни са в две посоки - едната е потенциалната мигрантска вълна, а втората е ситуацията с енергийните доставки на петрол и втечнен газ. До момента няма регистрация на мигранти, но България трябва да бъде подготвена и да има общоевропейска политика в тази посока, каза още Мирчев.

Мерки по границата са взети, това знам от МВР, каза още депутатът.

Все още искаме да бъде задействан член 4 от НАТО, ние и Румъния, категорично трябва да поискаме това и сега на Съвета ще обсъдим тази точка, допълни Мирчев.

Според Член 4 от Северноатлантическия договор "Страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях.

Тошко Йорданов: Видимо лъжат, че американските самолети са на летището с учебна цел

Военният министър сливи ли имаше в устата няколко дни по-рано, когато ни убеждаваше, че няма да има никакъв проблем, заяви пред журналисти председателят на ПГ на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов на влизане в Министерски съвет за заседанието на Съвета по сигурността.

Попитан какви са очакванията му от съвета, Йорданов отговори така: "Не знам, ще ви кажа като изляза."

Йорданов ще настоява за информация заради американските самолети, които са на летището в София. "Да, САЩ ни е съюзник, най-големият в НАТО, но това не е операция на НАТО, така че това превръща гражданско летище във военна цел", добави той и обвини Министерството на отбраната в лъжа заради твърденията, че това е с учебна цел.

Костадинов: Не очаквам нищо от този Съвет по сигурността

Абсолютно никакви очаквания нямам то заседанието на Съвета по сигурността.

Това каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов на влизане на заседанието на Съвета по сигурността, свикан от премиера Андрей Гюров заради ситуацията в Близкия Изток.

Ще присъствам, за да получа допълнителна информация освен тази, която вече имам, допълни Костадинов.

Той не отговори на журналистически въпроси, свързани с това за какво ще настоява по време на заседанието на Съвета.

Кирил Веселински: МЕЧ е за абсолютен неутралитет на България в ситуацията с Близкия Изток

От МЕЧ сме заявявали нееднократно - неутралитет. Абсолютен.

Това каза председателят на ПГ на МЕЧ Кирил Веселински на влизане на заседанието на Съвета по сигурността, свикан от премиера Андрей Гюров заради ситуацията в Близкия Изток.

По подобие на това, което изрази премиерът на Испания Педро Санчес, в тази ситуация най-важното е да се защити националната сигурност на държавата. Стига сме свивали ушите, време е да имаме позиция, която да гарантира живота и здравето на българските граждани, а после геополитически позиции, допълни Веселински.

Киселова: Очаквам Съветът по сигурност да успокои гражданите

Очаквам Съветът по сигурността към Министерски съвет да представи данни, които да успокоят гражданите. Това заяви председателят на ПГ на БСП Наталия Киселова.

Днес в Министерски съвет ще се проведе Съвет по сигурност, по време на който ще бъде обсъдена ситуацията с конфликта в Близкия изток и войната на САЩ и Израел срещу Иран, както и присъствието на американски самолети на летището в София.

Наталия Киселова заяви, че очаква от участниците в съвета да представят набелязаните мерки, които да не допускат темата с конфликта в Близкия изток да не се използва с предизборни цели, както и да бъдат гарантирани веригите на доставки.

Ивелин Михайлов: Съветът по сигурността е популистки, не очаквам нищо от него

Нищо не очаквам от този Съвет по сигурността, вътре са хората, които предизвикаха тази ситуация. Шокиран съм от изявленията на Костадинов, че иска да преговаря с Иран, при положение, че той е един от основните, които унищожават бомбоубежища в България, и помогна да се унищожи цялата военна инфраструктура в България.

Това каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов на влизане на заседанието на Съвета по сигурността, свикано от премиера Андрей Гюров заради ситуацията в Близкия изток.

Вчера Костадинов поиска от правителството мандат за преговори за мир в Иран.

Заседанието на Съвета е по-скоро популистко, гледат да замажат очите на хората, каза още Михайлов.

Те /"Възраждане", бел. ред./ участват в разрушаването на структурата, която трябва да защити гражданите при евентуална бомбена атака. Във Варна ние показахме как се унищожават атомни убежища и се правят блокове върху тях. Заедно с контрабандисти - сирийци, които обслужват нечии интереси, и Костадинов е основният човек, който ги защитава, каза още Михайлов.

Тук съм, за да разбера какво правят, и ако може по някакъв начин да противодействаме в бъдеще - така Михайлов отговори на въпроса защо е дошъл на заседанието на Съвета. I

По-рано днес служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещнаха преди заседанието на Съвета по сигурност. Разговорът беше предаван на живо във Фейсбук. По думите на Запрянов днес е много важен ден, предстои заседание на Съвета по сигурността, който ще разгледа въпросите за войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американски самолети на наша територия – тема, която ни позиционира като членове на НАТО. Запрянов отбеляза, че това присъствие не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство да отстояваме България като достоен член на Алианса, заяви служебният военен министър.

Вчера служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че е предложил на служебния премиер спешно да се проведе Съвет по сигурността във връзка с изстреляните балистични ракети от Иран към Турция, която е натовска държава. Тази ситуация променя коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната, каза Запрянов вчера на брифинг в Министерския съвет. На Съвета по сигурността трябва да се вземат съответните държавни решения и да се сезират съответните държавни органи, каза Запрянов вчера.