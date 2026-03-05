IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Иран: Нанесохме удар с ракета по американски петролен танкер в Персийския залив

Плавателният съд гори, се казав в официално изявление

05.03.2026 | 12:08 ч. 20
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви официално днес, че иранска ракета е поразила американски петролен танкер в Персийския залив в шестия ден от началото на войната, предаде Франс прес.

Въпросният кораб „беше ударен от ракета в северната част на Персийския залив“ и „в момента гори“, се казва в изявлението на Революционната гвардия, разпространено от иранската държавна телевизия, без да даде повече подробности.

Свързани статии

За този инцидент, който все още не е потвърден по независим път, се съобщава в момент, когато гвардията твърди, че „напълно контролира“ Ормузкия проток – ключов маршрут за световната търговия с петрол.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран американски петролен танкер Ормузкият проток
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem