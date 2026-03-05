Иран: Нанесохме удар с ракета по американски петролен танкер в Персийския залив

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви официално днес, че иранска ракета е поразила американски петролен танкер в Персийския залив в шестия ден от началото на войната, предаде Франс прес.

Въпросният кораб „беше ударен от ракета в северната част на Персийския залив“ и „в момента гори“, се казва в изявлението на Революционната гвардия, разпространено от иранската държавна телевизия, без да даде повече подробности.

За този инцидент, който все още не е потвърден по независим път, се съобщава в момент, когато гвардията твърди, че „напълно контролира“ Ормузкия проток – ключов маршрут за световната търговия с петрол.

(БТА)