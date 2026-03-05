Костадинов: Националната сигурност е застрашена

Националната сигурност е поверена на хора, които не могат да я гарантират по никакъв начин.

Това заяви пред журналисти лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Изключително съм притеснен за нашата сигурност, защото виждам в нашия кабинет желание да заблуждава не само гражданите, но включително и нас, които сме доста по-запознати от останалите със случващото се в страната и по света", каза Костадинов.

Свързани статии Лидери на партии със сблъсък преди Съвета по сигурността за кризата в Близкия изток

Лидерът на "Възраждане" сподели комична ситуация от заседанието – министърът на отбраната Атанас Запрянов "обърка Азербайджан с Армения". По думите му това са неща, които наистина създават много сериозни опасения за това, че в момента националната сигурност е поверена в ръцете на хора, които не могат да я гарантират по никакъв начин.

Свързани статии Борисов вижда по-голяма опасност от войната в Украйна

"Нямам никаква гаранция, че при евентуална ескалация на военните действия българското държавно ръководство няма да ни хвърли в една военна авантюра", добави той. Според него в момента нашата страна е плацдарм и посочи, че на летището има американски военни самолети, които "даже се увеличиха като брой".

Костадинов отново отхвърли твърденията на Министерството на отбраната, че става въпрос за учение.

"Ние разполагаме с наши източници, които ни дават доста по-тревожни сведения. Силно се надявам ние да не сме прави, а приятелството да е в правото си", каза още той и обяви, че допълнителната информация, с която разполагат от "Възраждане" е, че националната сигурност на България е застрашена.

Костадинов си тръгна по-рано от заседание на Съвета по сигурността, за да присъства на погребението на Славчо Крумов.