Лора Христова с най-добро си класиране за Световната купа

Олимпийската шампионка Лора Христова завърши на осмо място в индивидуалната дисциплина на 15 км. по време на състезанието от Световната купа по биатлон в Контиолахти. По този начин българката постави лично постижение. Нейното най-предно класиране беше 23-та позиция.

В четвъртък българката свали 19 от 20 мишени и допусна грешка единствено в последната си стрелба. С този резултат 22-годишната биатлонистка от Троян се класира и за масовия старт, който е в събота.

Победителка в надпреварата във финландския зимен център стана Елвира Йоберг от Швеция, която нямаше пропуск в четирите си стрелби.

Елвира изпревари сестра си Хана с 41.3 секунди, а последното място на подиума бе за Паулина Фиалкова-Батовска. Тя завърши на 45 секунди от победителката.

В състезанието в Контиолахти участваха още две българки. Валентина Димитрова остана 65-а с 2 пропуска, а Мария Здравкова финишира точно зад нея с 3 грешки. Милена Тодорова не участва в надпреварата. / БГНЕС