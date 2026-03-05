Стоянов: Ако ескалацията в Близкия изток продължи, се очаква петролът да поскъпне

Екс министърът на икономиката Никола Стоянов е на мнение, че ако ескалацията в Близкия изток продължи, може да се очаква петролът и газът да поскъпнат. “Това са продукти, които участват в ценообразуването по цялата верига”, каза той в предаването “Денят ON AIR”.

"Зависи колко дълго ще продължи конфликтът. Българските институции трябва да следят да няма спекулативно покачване. Надяваме се на по-добри резултати от новите министри - да овладеят спекулативното покачване на цените", каза още Стоянов.

Регулаторни органи

Според него именно КЗК и КЗП са с неспособни ръководства и от тях виждаме плачевни резултати. Много ще е трудно със същите хора да очакваме някакви резултати, скептичен е Стоянов.

"Не знам как за няколко месеца направиха 7 хиляди проверки. Лошото е, че и там където глобяват, тези глоби не влизат в сила, обжалват се. Най-важното за една глоба е някой да я плати. Смело се изхвърлят колко глоби са написали, въпросът е колко са влезли в сила", подчерта бившият икономически министър.

Стоянов е на мнение, че продължаващият конфликт не би трябвало да се отрази на цента на тока, но определено ще се отрази на цената на горивата. "Горивата у нас са едни от най-евтините в цяла Европа. Ако конфликтът ескалира, цената на горивата ще тръгне нагоре. Няма какво да направим, там са международни котировки", подчерта той. Стоянов добави, че от конфликта страда и туризмът, тъй като вече виждаме и отменени резервации.

Казусът "Лукойл"

"Всички ние плащаме за грешки на политици от некадърност или алчност. Скептично настроен съм, ако рафинерията не се движи по добър начин", коментира Стоянов пред Bulgaria ON AIR.

Според бившият министър в България никой не мисли дългосрочно, а после народът ще плаща. "Надявам се на договаряне. Ситуацията е неясна и не зависи от България. Трябва да изчакаме да видим ще има ли продажба", отбеляза Стоянов.

Парите на държавата

Бившият министър настоя, че България има голяма нужда от висок икономически ръст, но ще е много трудно да бъде постигнат. Той определи министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова като "доста подготвена и опитна". Според него тя ще се справи със ситуацията.

Изключително позитивно е, че ще има още едно удължаване на бюджета, а 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера е най-малкото, с което можем да се разминем. Бившият министър предупреди, че има опасност след края на удължителния бюджет много неща да трябва да се наваксват, тъй като на много места чакат по-високи харчове и ще разчитат след юни месец.

Гледайте видеото с целия разговор.