Как AI спестява време в медицината?

Изкуственият интелект AI вече успешно се използва в България в образната диагностика при ядрено-магнитния резонанс. Така изследванията отнемат кратко време, като се постигат образи с висока прецизност.

"Изкуственият интелект, който ние използваме, всъщност е инструмент. Той е много различен от големите езикови модели. Конкретно за ЯМР - помага за по-бързо събиране на данни", каза началникът на Отделение по образна диагностика д-р Радослав Петков в съботното издание на "България сутрин".

AI спестява време

"Алгоритъмът съкращава времето повече от наполовина. Изследване, което преди пет години е траело 30 или 45 минути, сега може да се направи за 15 минути, без компромис с качеството", увери д-р Петков.

Алгоритъмът се обучава въз основа на обучителен пакет данни, обясни той пред Bulgaria ON AIR.

Обучението се контролира

"След това се тества. Обучава се да реконструира образи въз основа на непълни данни. Обучението е контролирано. В началото на обучението си прави грешки, които се контролират", допълни д-р Петков.

Според него всеки изкуствен интелект е толкова добър, колкото е човекът, който го обучава.

"Изкуственият интелект помага да се ускорят процесите, но не интерпретира образите. Той се използва и в компютърната томография. Там има много голям принос за намаляване на лъчевото натоварване и съответно за намаляване на риска за пациентите", коментира д-р Петков.

