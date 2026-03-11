Мирчев иска защита на бизнеса и гражданите заради скъпото гориво

Ивайло Мирчев, съпредседател на “Да, България” Ивайло Мирчев коментира, че правителството трябва да вземе мерки във връзка с цените на горивата. Депутатът от ПП-ДБ каза, че ситуацията е извънредна и логично е правителството да предложи решения за защита на бизнеса и гражданите.

Пред Nova news Мирчев уточни, че от ПП-ДБ принципно не подкрепят таван на цените, който често се смята за грешна мярка от експерти.

“Нека видим конкретните предложения на правителството и след това да ги коментираме“, каза още депутатът. По отношение на компенсационните механизми Мирчев подчерта, че те не могат да са за всички без критерии, както се е случвало при компенсациите за ток. Възможна мярка според него е намаляването на ДДС върху горивата, но окончателното решение е функция на изпълнителната власт.

“Ще подкрепим всичко разумно, което спира външни шокове в началото, защото иначе рискуваме инфлационна спирала“, добави Мирчев. Той добави, че парламентът ще обсъжда предложенията на правителството, след като бъдат внесени официално.

Конфликтът в Близкия изток

Мирчев е категоричен, че България не е предприемала никакви военни действия във връзка с операцията на САЩ и Израел в Иран. Според депутатът опасност за страната ни съществува само по линия на тероризъм и кибератаки, а рискът от директни удари е минимален благодарение на системите на НАТО и модернизацията на противовъздушната отбрана в региона.

Мирчев похвали българските служби за сигурност и военното разузнаване, които според него се справят професионално. Той коментира и съветите за национална сигурност, като уточни, че досега са проведени два такива при премиера, които са били ефективни и са осигурили безопасното извеждане на близо 3000 български граждани от конфликтната зона.

Избори 2026

Мирчев каза още, в е момента ГЕРБ и ДПС като “сиамски близнаци, а корупционният модел на Борисов и Пеевски трябва да бъде обграден със санитарен кордон, ако обществото реши да го направи. Мирчев заяви, че неговата парламентарна група е готова да бъде инициатор за такъв.