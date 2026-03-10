Агенция „Митници“ ще прави ежедневен мониторинг върху цените на горивата

Агенция „Митници“ под контрола на Министерството на финансите от днес предприема действия за ежедневен мониторинг върху развитието на международните пазари от суров петрол и цените на горивата на вътрешния пазар, и при съществена промяна в цените или във веригата на доставки ще бъдат предприети конкретни действия и мерки с цел ограничаване негативното влияние върху бизнеса и домакинствата.

Това каза директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов по време на извънредното заседание на парламента, на което депутатите изслушват представители на компетентните институции относно готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и предвижданите от правителството мерки за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

Ситуацията поражда притеснения както за стабилността на енергийните пазари, така и за цените на горивата в България, отбеляза Димов. Той припомни, че цените на горивата на вътрешния пазар се формират на базата на няколко основни фактора - международна цена на суровия нефт, транспортни разходи, валутен курс щатски долар/евро, данъчна политика, търговска надценка. Димов добави, че всяко изменение в международните котировки на петрола оказва влияние върху крайната цена на горивата като процесът не е автоматичен, той е изместен във времето. Затова подкрепям в подобни ситуации държавата чрез своите регулаторни органи, какъвто е и Агенция „Митници“, да действа спокойно, отговорно и с ясна стратегия, за да не предизвиква паника, спекулация на пазарите както в страната, така и в чужбина, каза Димов.

В тази връзка той отбеляза важността от засилен мониторинг и контрол върху пазара на горива, поддържане и управление на стратегически резерв от нефт и горива, анализ на възможностите за времеви икономически и фискални мерки, както и на активна координация с европейски партньори на Агенция „Митници“.

Димов заяви още, че Агенция „Митници“ чрез контролните си функции, които изпълнява, ще бъде гарант за стабилност на пазара на горивата, защита на потребителите и предвидимост на бизнеса чрез балансирана политика, внимателен анализ и отговорни управленски решения. Той увери Народното събрание, че Агенцията ще продължи да работи активно за запазване на макроикономическата и финансова стабилност на страната и за ограничаване на негативните ефекти от международните икономически сътресения. Агенция „Митници“ разполага с необходимите механизми и инструменти за контрол, за да реагира адекватно на подобни предизвикателства с ясната цел да защитим икономическата и финансова стабилност на страната, каза Димов.