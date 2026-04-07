Круизен кораб заседна край острова от филма „Корабокрушенецът“

Круизен кораб заседна край острова, известен от филма „Корабокрушенецът“ с Том Ханкс, съобщи „Гардиън“.

Корабът „Фиджи Принсес“ на „Блу Лагун Круизис“ е заседнал върху риф близо до необитаемия остров Монурики на 4 април, съобщи морската спасителна служба. Всички 30 пътници и 17 членове на екипажа са евакуирани без пострадали, предаде бТВ.

Първоначалните проверки показват сериозни повреди в задната част на съда и проблеми с управлението, както и проникване на вода. Заради бурното море не е извършен пълен подводен оглед.

На борда има около 20 000 литра дизел. Властите са доставили оборудване за овладяване на евентуален разлив, но условията засега не позволяват използването му. Няма данни резервоарите да са повредени.

Екипи работят по извеждането на горивото с помощта на австралийски специалист. Основен приоритет остава защитата на морската среда и безопасността на хората.

Остров Монурики се намира на около 45 км от Нади и е част от архипелага Маманука. Евакуираните са откарани до пристанище Денарау, а останалият екипаж участва в спасителните действия.