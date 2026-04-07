Монтират първите 40 подземни контейнера за боклук във Варна

Община Варна сключи договор за доставка и монтаж на първите 40 подземни контейнера за събиране на смесени битови отпадъци в града. Те ще бъдат разположени поетапно на различни места – междублокови пространства, пешеходни зони, улици и други обществени места, съобщи БНТ.

Конкретните терени ще бъдат определени от районните администрации, като при избора им ще се отчитат техническите изисквания за монтаж, подземните комуникации и възможността за безпроблемното им обслужване. Подземните контейнери са с вместимост до 5 куб. м и са изцяло механични съоръжения, които не изискват електрически или хидравлични системи.

Те се монтират в специално изградени бетонни шахти, като преди поставянето им ще бъде изградена стабилна бетонова основа. Контейнерите са проектирани с висока степен на устойчивост – с антикорозионно покритие, водоустойчива конструкция и вътрешна дренажна система, която предотвратява навлизането на дъждовни води. Механизмът за изпразване е изцяло автоматизиран и позволява обслужването им със съществуващата сметосъбираща техника в града.

Подземните контейнери значително ще подобрят градската среда – ще намалят неприятните миризми и ще осигурят по-голям капацитет за събиране на отпадъци и по-добра хигиена, посочват от общината.