BGONAIR Live Новини Днес | 116

Със специален полет Гърция евакуира от Дубай хора с домашни любимци

Досега от Близкия изток са евакуирани 1039 гръцки граждани

11.03.2026 | 18:22 ч. 0
Снимка: Ройтерс

Гръцкото Министерство на външните работи организира специален полет за около 50 души, които искат да отпътуват от Дубай заедно с домашните си любимци, съобщи гръцката телевизия Скай.

Инициативата има за цел да предостави улеснение за собствениците на животни, като им предложи безопасно и практично решение за пътуване.

Полетът ще бъде осъществен при строго спазване на предвидените процедури за безопасност и защита на животните.

Заинтересованите се приканват да заявят своевременно намерението си да пътуват, защото местата са ограничени.

Заради военната ескалация до вчера с наети и с военни самолети от Близкия изток бяха евакуирани 1039 гръцки граждани, съобщи Министерството на външните работи.
(БТА)

Гърция евакуация Дубай домашни любимци
