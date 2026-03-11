Европол с масови арести в 71 страни, сред които и България

Европол е задържала над 300 души в 71 страни, сред които и България. Те са арестувани при мащабна операция срещу международна престъпна мрежа, която е изнасяла отпадъци от Европа към Африка, Азия и Латинска Америка.

Операцията, носеща кодовото име "Зелен страж", е продължила от януари до декември 2025 г. и е обхванала пет континента.

В хода на операцията са иззети 127 149 тона отпадъци, 602 тона замърсяващи вещества, 75 тона пестициди и 2,3 тона живак, от които престъпната мрежа е можела да генерира печалба в размер на най-малко 31 млн. евро.

Незаконният трафик на отпадъци се е превърнал в глобален проблем, заяви Гражданска гвардия на Испания, която ръководи операцията съвместно с Европол. Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането посочи, че престъпните мрежи редовно прибягват до фалшифициране на документи и други измами, за да пренасят опасни материали.