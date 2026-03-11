Ина Лулчева за "Петрохан" : Безобразие е да се обявява версия по време на разследване

"От самото начало на разследването буди безпокойство излагането на една версия без разследването да е приключило. Излагането на една версия всякога създава съмнение, че няма желание да се разследват всички възможни. Дори те да изглеждат на пръв поглед недостоверни". Това заяви за Dnes.bg адвокат Ина Лулчева запитана кои въпроси остават отворени по повод последната информация на прокуратурата са случая "Петрохан - Околчица".

Запитана, че отново бе подчертано, че няма външна намеса, Лулчева каза:

"Те казват, че е засега. Това е абсолютно безобразие да се обявява в средата на разследването каквато и да е версия. Аз това не го разбирам".

По повод на това, че близките на Калушев, Ники и детето на "Околчица" отказват да приберат телата им и предприемат ли правилния ход, Лулчева заяви:

"На тези хора са им убити децата, каквото са преценили това са направили".

Относно назначената сексологичната експертиза, Лулчева заяви, че не коментира, тъй като я е гнус.

Тя не пожела да коментира и дали истината докрай ще излезе наяве. "Оптимист или песимист в правото няма. Нека се надяваме, че ще работят."

По-рано от прокуратурата обявиха отново, че събраните доказателства не променят извода за липсата на външна намеса за случаите "Петрохан" и "Околчица".

През последните три-четири години, по свидетелски показания, са дарени близо 300 000 лв. и дрон на „Националната агенция за контрол на защитените територии“. Най-голямото дарение е в размер на 251 000 лв., преведени по личната сметка на Ивайло Иванов.

Причина за по-късното връщане на телата, намерени под връх „Околчица“, е назначаването на тройна съдебно-медицинска експертиза и забавяне не е имало, обявиха от прокуратурата. Един родител е поискал да му бъдат предоставени доказателства по делото и е обжалвал постановлението, с което са освободени телата. Предоставени са му писмените документи и предстои по-горната прокуратура да се произнесе по обжалването.

Извършен е допълнителен оглед на камера и на хижата край Петрохан. Назначени нови 29 експертизи, като по някои от тях са получени вече.

До края на седмицата ще бъде назначена съдебно-психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза с участието на вещи лица в съответните области, която да даде отговори на редица въпроси, свързани с начина на живот и поведението на членовете на групата, и да даде яснота за евентуалните мотиви за престъпленията.

На 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица. Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.