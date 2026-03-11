Актуализира се организацията на движението по основните пътища към Витоша

Столичната община актуализира организацията на движението по основните пътища към Витоша с цел по-добро управление на трафика, по-лесен достъп до планината и по-безопасна среда за посетителите, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В периода 1 декември - 31 март в почивни и празнични дни се ограничава влизането на частни автомобили по пътищата Бояна - Офелиите и Драгалевци - хижа „Алеко“. Ограничението се прилага между 11:00 и 16:00 ч., когато трафикът към планината е най-интензивен. Мярката има за цел да намали задръстванията и хаотичното паркиране около хижите и туристическите обекти, както и да осигури нормалното движение на градския транспорт.

С актуализацията се въвеждат и по-конкретни механизми за управление на достъпа при натоварване или рискови ситуации, посочват от Общината. При запълване на капацитета за паркиране, неблагоприятни метеорологични условия, масови посещения или събития, органите на реда могат временно да ограничават достъпа по отделни участъци от пътната мрежа на Витоша.

Предвидена е и възможност при снеговалеж, заледяване или необходимост от почистване на пътя да се въвежда временно затваряне на движението, както и забрана за престой и паркиране в нощните часове между 22:00 и 06:00 ч., за да се осигури навременно почистване и безопасност на движението.

Запазва се достъпът за обществения транспорт, Планинската спасителна служба (ПСС), както и за служебните автомобили на хижи, туристически обекти и поддържащите екипи.

Центърът за градска мобилност ще следи транспортната обстановка и при необходимост ще осигурява допълнителни автобуси, така че посетителите на Витоша да имат удобна алтернатива за придвижване.

В началото на годината Столичната община представи своето становище по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша" - ключов документ за бъдещето на планината, който определя правилата за опазване и достъпност, съобщиха от пресцентъра на Общината.