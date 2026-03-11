Отборът на Иран няма да участва на Световното първенство по футбол

Иранският национален отбор по футбол няма да участва на Световното първенство през 2026 година, обяви министърът на спорта на Иран Ахмад Донямали пред TV2.

Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

„Като се има предвид, че тяхното правителство (на САЩ) уби нашия върховен лидер, при настоящите обстоятелства ние няма да участваме на Световното първенство“, каза Донямали пред телевизията.

Иранският национален отбор трябваше да изиграе и трите мача от груповата фаза в САЩ. Тимът беше в група с Белгия, Египет и Нова Зеландия.

Решението на националния отбор на Иран по футбол да не участва в предстоящото Световно първенство по футбол 2026 идва на фона на силно изострено политическо и военно напрежение в Близкия изток.

Оттеглянето на тима може да доведе до санкции от страна на ФИФА, включително глоби или дори забрана за участие в бъдещи международни състезания, тъй като правилата на федерацията предвиждат наказания за отказ след класиране за финалната фаза.

Ситуацията предизвика и политически реакции във Вашингтон. Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира възможния бойкот в интервю за „Politico“, заявявайки, че „наистина не го интересува“ дали Иран ще играе на Мондиала и че страната е „много тежко победена“. В същото време, по време на разговори с президента на ФИФА Джани Инфантино, американската страна е дала сигнал, че иранският отбор все пак би бил добре дошъл да участва, ако реши да се върне към турнира.

Оттеглянето на Иран би било безпрецедентно за съвременните световни първенства, тъй като рядко се случва вече класиран отбор да се откаже от участие. Анализатори отбелязват, че ако решението бъде окончателно, мястото на Иран вероятно ще бъде заето от друг отбор от Азия, като Ирак и Обединените арабски емирства са сред потенциалните заместници.