София Андреева с нова атака по сина си заради Калушев: Пратеник на тъмните сили

София Андреева, майката на Валери, който първи обвини Ивайло Калушев в сексуално посегателство, отново призова сина си да се покаже публично, наричайки го пратеник на "силите на мрака".

В публикация във Facebook тя казва, че загиналият Николай Златков е синът, който е искала да има. Към поста има и снимка на момчето.

Ето какво пише София Андреева:

Това е синът , който бих искала да имам .

Междувременно силите на мрака са изровили още един "свидетел" , който да плюе по мъртвия Иво Калушев и Сангхата.

Обвинява Иво , че искал пари от хората и че живеел с момчета. Никой друг от десетките разпитани свидетели не потвърждават тези сведения.

Защо този господин и Валери не излезнат открито и не покажат лицата си ? Защо полицията приема безрезервно подобни свидетели?

Двамата кошаревски свидетели имат претенции, че разбират от будизъм.

Припомням им на двамата, АВИЧИ НЕ Е ИМЕ НА ДИДЖЕЙ! Тъжно, много тъжно за тях!

Припомняме, че майката на Николай Златков, Ралица Асенова, публично се разграничи от публикациите на София Андреева и от показанията на сина й.

Валери е бил един от първите ученици на Калушев. Той попада в организацията тъй като родителите му са били притеснени, че пуши марихуана. По-късно, в Мексико, отношенията между него и Лама Иво се разпадат и Валери се връща в България, където подава сигнал за сексуален тормоз.

В интервю, проведено през първите дни, след като бяха намерени телата на тримата край "Околчица", Валери сподели, че сексуалният тормоз над него е започнал докато е бил на 15 години. Майка му пък заяви, че никога не е вярвала на сина си, а обвиненията той направил, тъй като завиждал, че цялото внимание вече не било насочено към него, а към Ники Златков.