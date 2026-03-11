Напрежение: Има ли конфликт на интереси при областните на Разград?

На вниманието на служебния премиер! Г-н Гюров, кой Ви предложи Огнян Обрешков за областен управител на Разград? А кой Ви предложи Шефкет Шефкет за заместник областен управител на Разград? А тези, които Ви ги предложиха, казаха ли Ви, че двамата са съдружници в обща фирма?

Това написа във Фейсбук пиарът на ГЕРБ Никола Николов.

Ето какво написа още Николов:

"Въпросното дружеството е Асембли ООД, в което Обрешков държи 50% от акциите, Шефкет - 20% и имат трети съдружник с останалите 30%. Както Обрешков, така и Шефкет имат участия в по още 2 други фирми. И на този фон се чудя, ама се чудя стабилно - за какво им е на такива успешни бизнесмени да излизат от бизнеса си и да стават държавни служители за по 1500-2000€ заплата?

Та господин служебен “премиер”, тези успешни бизнесмени в Областна администрация - Разград за какво ще работят следващите 2 месеца - за “честни избори” и защита на държавния интерес или за частни интереси, сделки и обществени поръчки? За конфликт на интереси изобщо няма да Ви питам, защото в ПП-ДБ, чийто изпълнител на поръчки сте, отдавна това не е проблем!"

Не може да се говори за конфликт на интереси във връзка с участието ни в търговско дружество. Законът предвижда конкретен срок за отстраняване на всяка несъвместимост, който ще бъде стриктно спазен, каза за БТА областният управител на област Разград Огнян Обрешков. Отговорът му е във връзка с позиция, изпратена до медиите относно участието на Обрешков и на заместника му Шефкет Шефкет в търговско дружество и съвместимостта със заеманите от тях длъжности.

Огнян Обрешков посочи, че в рамките на законоустановения срок двамата ще предприемат необходимите действия за излизане от участието си в дружеството, като всички промени ще бъдат вписани в Търговския регистър и извършени съгласно законовата процедура с помощта на юристи и нотариуси. Обрешков подчерта, че целият процес ще бъде публичен и прозрачен, за да не остават съмнения за смесване на публичен и частен интерес. По думите на областния управител се планира действията по отстраняване на несъвместимостта да се извършат в рамките на няколко дни, като това ще бъде отразено официално в регистрите, гарантирайки пълна прозрачност пред обществото.

В позиция до медиите, изпратена от пресцентъра на областната администрация в Разград, се посочва, че областният управител и заместник областният управител са лица, заемащи публични длъжности по смисъла на Закона за Сметната палата. Законът предвижда при встъпване в такава длъжност да се подаде декларация за несъвместимост в едномесечен срок от заемането ѝ. Когато е налице декларирана несъвместимост, в едномесечен срок от подаване на декларацията следва да бъдат предприети необходимите действия за нейното отстраняване и да се представят доказателства пред компетентните органи. „Законът урежда ясен ред и конкретни срокове за отстраняване на несъвместимостта. Той не изисква това да стане извън предвидената процедура, а в рамките на установения от закона срок“, се казва в съобщението.

В разпространената позиция се посочва още, че отделно от това, участието в дружеството и промените по него подлежат на уреждане и по реда на търговското законодателство и вписване в Търговския регистър, което също следва законова процедура. „Техните действия ще бъдат извършени именно по този ред, публично и проследимо. В този смисъл внушенията за евентуален конфликт на интереси към настоящия момент не почиват на пълната правна рамка, доколкото законът сам предвижда срок за привеждане в съответствие“, заявяват от областната администрация.

От там добавят, че по отношение на моралната страна на въпроса, Огнян Обрешков и Шефкет Шефкет считат, че най-правилният подход е стриктно спазване на закона, публичност и недопускане на каквото и да е съмнение за смесване на публичен и частен интерес.

„Именно затова ще бъдат предприети всички необходими действия в законоустановените срокове, с пълна прозрачност. Информация за подадените декларации за несъвместимост подлежи и на публикуване в публичен регистър от органа по назначаването, което е допълнителна гаранция за прозрачност и обществен контрол“, допълват от областната администрация.

Шефкет Шефкет встъпи в длъжност като заместник областен управител на Разградска област вчера. Той беше представен пред екипа на областната администрация от областния управител Огнян Обрешков.