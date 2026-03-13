Хора от БСП отиват в партията на Радев?

БСП е единствената партия, която зае категорична позиция - тази война в Иран е нелегитимна. Нали си представяте каква бежанска вълна ще тръгне към България, ако това продължи с месеци? Има много практически последици, които са опасни за нас. Това заяви пред БНТ Сергей Станишев, член на ИБ на БСП.

По думите му милитаризацията на Европа не е изход, а носи допълнителни опасности: "Все повече се говори за Европа на скорости - има опасност да бъдем изтласкани, ние сме в периферията."

Според него е абсурдно, че САЩ го играят миротворец, а Европа - поддържаща конфликта в Украйна: "Войната в Украйна няма военно решение, трябва да се търси политическо такова."

Свързани статии Сергей Станишев се завърна в ръководството на БСП – избран е в Изпълнителното бюро

"Вярвам, че въпреки предизборната какафония, има нужда от глас на разума. БСП е предвидима партия, но е оцеляла толкова десетилетия, защото винаги се е променяла - оценявала е своите грешки. Зарков заяви реформи и самостоятелна политика на партията, неподчинена на някого. Без ляво не може, не е добре за държавата. България има нужда от силна левица. Затова приех поканата на председателя на БСП да се включа в ръководството. Важна е политическата линия и поведението – лицата са важни, но съдържанието е по-важно. Има скатаване в политическите партии, една тишина по същински важните въпроси на България и света", допълни Станишев.

Подчерта, че БСП е партия на диалога.

"Освен общото послание за нормализация, какъв е Радев? Една партия не може да бъде безгръбначна, без позиция. Неговата партия в кое европейско политическо семейство би членувала? Кои са другите лица освен него в проекта? Няма ясни позиции по много въпроси. Чувам, че ще има хора от БСП в неговата партия - слухове са, не е моя работа“, каза още той.