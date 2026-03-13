Ситуацията в София се нормализирала, гледки с боклуци са рядкост

Гледките с боклуци вече са рядкост на територията на София, на мнение е зам.-кметът по Екология на СО инж. Николай Неделков.

“Предстои да се съобразим с решенията на съда за някои от обособените позиции в голямата обществена поръчка за почистването на седем от зоните. В други от зоните вече имаме осигуряване на всички дейности”, каза още зам.-кметът.

В предаването "България сутрин" Неделков уточни, че вече има подписани договори във втора и пета зона (районите "Панчарево", "Кремиковци" и "Искър", Банкя, "Връбница"), както и в шеста зона ("Красно село", "Красна поляна", "Люлин") с общински капацитет към "Соф Еко строй".

"Относно договорите за втора и пета зона - те не можеха да се подпишат по-рано предвид първоначалната цена, която бяха предоставили участниците. Това беше един от участниците, който беше с доста висока цена, не бяхме съгласни. Цените, които успяхме да договорим, са съгласно всички процедури. Успяхме да намалим цената от 349 лв. на 285 лв. Договорите са 5-годишни, като това е цената само за битовото сметосъбиране. Намалени са и цените всички други дейности", увери инж. Неделков пред Bulgaria ON AIR.

Той допълни, че "Нови Искър" също е с подписан договор за почистване.

По отношение на техниката не се очертават затруднения, твърди Неделков. Той добавя, че ситуацията върви към нормализиране.

“Единствено в трета зона - районите "Изгрев", "Слатина", "Подуяне", се извършва единствено битовото сметосъбиране, като предстои в кратък срок да се извършват и другите дейности", коментира зам.-кметът.

