Загинали са четирима от екипажа на разбилия се самолет на САЩ в Ирак

Усилията за спасяване на останалите двама членове на екипажа продължават

13.03.2026 | 13:43 ч.
Снимка: Ройтерс

Четирима от общо шестима членове на екипажа на американски самолет цистерна, който се разби вчера в Западен Ирак, са загинали, посочи днес в изявление Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.

Оттам добавиха, че усилията за спасяване на останалите двама членове на екипажа продължават.

СЕНТКОМ заяви, че в мисията са участвали два самолета, единият от които е кацнал безпроблемно, а вторият "се е разбил в западната част на Ирак".

"Обстоятелствата около инцидента се разследват. Той не се дължи на вражески обстрел или огън от страна на съюзнически сили“, се казва още в изявлението.

СЕНТКОМ не даде по-подробна информация за инцидента.

Групировката "Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое снощи отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак, предаде Ройтерс.

В изявление проиранската въоръжена група каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 в защита на суверенитета и въздушното пространство на Ирак.
(БТА)

 

