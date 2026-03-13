Гюров: Готвим се за най-лошите варианти за войната в Иран

Българското правителство се подготвя за най-лошите варианти в развитието на конфликта в Близкия изток. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерството на външните работи (МВнР). По-рано се състоя церемония по удостояване на служители на ведомството с почетни отличия за висок принос при организацията за успешното провеждане на операция по извеждане на български граждани от региона на Близкия Изток и Иран.

Свързани статии Гюров: България е на първо място по изведени граждани от зоната на конфликта

Надяваме се развитието да не е толкова лошо както за българските граждани, така и за сигурността в региона като цяло, коментира още министър-председателят. В тази връзка нямаме в момента информация, която би ни притеснила повече, отколкото това, което виждаме да се случва, посочи той.

За Борда за мира

Ако такова решение бъде прието, ще сезираме Конституционния съд и трябва да е ясно, че това служебно правителство няма да се води от такива действия. Това заяви на брифинг в Министерството на външните работи (МВнР) служебният премиер Андрей Гюров относно възможността парламентът да приеме проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване към Борда за мира. По думите му има „много ясна практика на Конституционния съд“ за това, че Народното събрание не може да вменява подобни действия на служебното правителство.

Виждаме, че политическите партии навлизат в ситуация на предизборна кампания и разбирам как определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка „Магнитски“, коментира още Гюров.

В програмата на парламента за днес беше включен и проект на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване към Борда за мира.

Външният министър Надежда Неински обясни, че в Министерството на външните работи вече е направен преглед на документите, свързани с инициативата.

„Подкрепяме всеобхватния план за мир за ивицата Газа, който навлиза във втория си етап“, заяви тя и припомни ролята на Николай Младенов в дипломатическите усилия в региона.

Според Неински обаче разширената версия на инициативата поражда сериозни въпроси.

„Имаме резерви – както и почти всички държави в Европейския съюз – относно правния статут на разширената версия на този борд за мир, която излиза извън рамката на Газа“, каза тя.

По думите ѝ именно затова България би поискала становище на Конституционния съд, ако парламентът приеме подобно решение.

Подготвят се компенсации за горивата

Правителството разработва и мерки за подкрепа на домакинствата при евентуално сериозно поскъпване на горивата.

„Разгледахме цялата информация – наличности, закупени количества, възможности за съхранение и преработка. Мерките, които предложихме, са насочени към хората, които са най-уязвими от покачването на цените“, каза премиерът.

По предварителни изчисления около между 1 и 1,5 млн. български граждани могат да попаднат в обхвата на помощта. Подкрепата ще се активира, ако цените на горивата за по-дълъг период надвишат определени прагове.

„Гражданите няма да подават ваучери. Средствата ще се превеждат директно по банковите им сметки чрез данните в Националната агенция по приходите“, уточни Гюров.