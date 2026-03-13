IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
12-годишен опита да плати с фалшива банкнота от 50 евро в Гурково

Полицията провежда разследване

13.03.2026 | 13:35 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Полицията разследва сигнал за прокарване в обращение на неистинска евробанкнота с номинал от 50 евро в магазин в Гурково, съобщиха от МВР в Стара Загора. 

Съобщението е подадено вчера около 14:30 часа в Районното полицейско управление в Казанлък. На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че 12-годишно момче е закупило стока, като се е опитало да заплати с неистинската банкнота.

Образувано е разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора. Работата по случая продължава.

 

Тагове:

фалшива банкнота магазин Гурково
