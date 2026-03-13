"Възраждане" захапаха посланика ни в Молдова, не защитавал националните интереси

Посланикът ни в Молдова не защитава българските национални интереси, заявиха в декларация от „Възраждане“.

От парламентарната трибуна лидерът на партията и на групата в Народното събрание Костадин Костадинов обясни, че те са подготвили декларация, с която да бъдат защитени правата на българите в Молдова, и тя е била обсъдена на председателски съвет.

Поводът за декларацията е, че „поредна година молдовската държава, и особено сегашният управляващ режим на Мая Санду се опитва да премахне културната автономия на Тараклийския район в Молдова, който е населен преимуществено с българско население, което е коренното население на тази област, каза Костадинов. На председателски съвет председателят на Народното събрание Назарян, по думите му, е заявила, че е добре проектът на декларация да се гледа първо в комисия и, понеже точката е консенсусна, може да влезе в пленарната зала в четвъртък или в петък и да бъде приета.

"Междувременно обаче явно излиза информация от председателския съвет и веднага в същия ден нашият посланик в Молдова Мая Добрева изпраща „една изключително възмутителна телеграма“ до Комисията по външна политика, Комисията по политиките за българите извън страната, Министерството на външните работи, президентството, всички институции, които са по някакъв начин ангажирани с тази тема", посочи Костадинов. В тази телеграма Добрева си позволява по най-груб и вулгарен начин да потъпква българския национален интерес, защитавайки изцяло, единствено и само молдовската гледна точка, „в телеграмата се отправят зле прикрити за заплахи към представителите на българската общност в Молдова“, посочи лидерът на „Възраждане“. Това, което казва посланикът, е скандално, коментира той. “Становището на посолството е, че гласуването на декларация от Народното събрание в подкрепа на българската общност е нецелесъобразно“, посочи Костадин Костадинов.

От „Възраждане“ отбелязват и странна симбиоза, според тях, и „много добър синхрон между българската посланичка в Молдова и молдовския посланик в България“. „Вчера молдовският посланик изведнъж се оказва в Народното събрание и започва активно да води разговори с представители на политическите сили в парламента, срещайки се основно с представителите на ГЕРБ. Поиска среща и с нас, ние отказахме. В тези срещи не знам какво е коментирано, обаче явно в един момент позицията и на ГЕРБ, и на другите политически сили се променя рязко и, както трябваше да има комисия по външна политика в сряда, тя не се състоя“, отбеляза Костадин Костадинов. И добави, че вчера не се е провело заседание и на комисията за българите зад граница, защото кворумът е бил бойкотиран от половината партии.

В подготвената декларация на „Възраждане“ се заявява пълна подкрепа за запазването на административния район Тараклия, информира Костадин Костадинов. В нея се призовава властта в Молдова да вземе предвид културните, историческите, етническите особености на района и да не допуска да бъдат нарушени или ограничени правата на българската общност. Изразява се подкрепа за съхраняването на ефективно местно самоуправление. Да виждате нещо, което да накърнява интересите на Молдова по някакъв начин, ние говорим просто за запазване на съществуващото териториално устройство в републиката, коментира Костадинов. „Аз да питам за какво, по дяволите, са ни всички тези измислени, малоумни членства в международни организации, когато не можем да си защитим нашите сънародници в Молдова. Защото реформата, която е предвидена от молдовското правителство, е да се слеят общината и районът в Тараклия и, вместо да имаме отделно район и отделно общини и кметства, всичко ще бъде събрано на едно. Иначе казано ще бъде разтурен Тараклийският район“, каза Костадин Костадинов. Ще се случи това, че ще започне поетапна дезинтеграция на българската администрация в Тараклийския район и тя лека полека ще бъде разпусната, продължи лидерът на „Възраждане“.

И същевременно пропагандата ни обяснява колко силна е позицията на България в международната общност, коментира той. Но най-унизителното е, че „нашата посланичка в Молдова се държи като национален предател и агент на чужди държави. Още по-унизителното е, че вчера молдовският посланик е ходил тук, хвърлил е ГЕРБ на гръб и те са му клекнали“, допълни Костадинов и отбеляза, че "не може наш посланик да защитава чужда държава".

Костадин Костадинов посочи, че на 17 март ще има обществено обсъждане на реформата в Тараклия, затова призова българите там да отидат и да се вдигнат като един. Искам да ги призова, ако трябва да протестират, да обявят гражданско неподчинение, добави той. Защото, по думите му, в Тараклия в момента се нарушават правата на нашия народ.