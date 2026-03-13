Дечев отрече да е уволнявал разследващи полицаи по случая "Петрохан"

Той заяви, че е упражняван натиск върху началника на отдел "Разследване"

13.03.2026 | 20:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Парламентът изслуша служебните министри на правосъдието и вътрешните работи - Андрей Янкулов и Емил Дечев, за случаите "Петрохан" и "Околчица", за предполагаем натиск върху разследващите екипи.

Дечев заяви, че твърденията за дисциплинарни мерки или уволняване на разследващите полицаи не отговарят на истината. Той добави, че е упражняван натиск върху началника на отдел "Разследване" в Националната полиция, който е пряк ръководител на полицаите, занимаващи се с двата случая.

Министърът добави, че единствените служители в МВР, които имат независимост при разследването, са именно разследващите полицаи, като техните действия се контролират от прокуратурата.

По повод смяната на ръководители в Главната дирекция "Национална полиция" Дечев обясни, че решението е продиктувано от необходимостта от доверие при провеждането на изборите, а не от текущите разследвания.

Министърът подчерта, че причината за смяната е непълната информация, предоставена от тогавашния директор за служебни нарушения и не е свързана с разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица", отбелязва БНР.

