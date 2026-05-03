Колко данъци плаща британският принц Уилям?

Британският принц Уилям плаща до 7 млн. паунда данък общ доход годишно, разкри "Сънди таймс". Сумата поставя наследника на трона сред най-големите данъкоплатците в Обединеното кралство.

Години наред Уилям се съпротивлява на призивите да разкрие данъчната си сметка, цитирайки личните си граждански права. По-голямата част от доходите му идват от над 20 млн. паунда годишно, които получава от херцогство Корнуол - частно имение на стойност около 1,1 милиарда паунда, дарявано на всеки наследник на трона от XIV век.

Въпреки това той беше подложен на засилен натиск за прозрачността на данъците след разследване на “Сънди таймс“, което разкри, че херцогството Корнуол и херцогството Ланкастър, което е предоставено на краля, печелят милиони, като таксуват армията, флота, Националната здравна служба и училищата за използване на тяхната земя, реки и морски брегове, предаде копеспондентът на БНР. Някои от договорите за наем оттогава са предоговорени.

Съгласно споразумение между кралица Елизабет II и Министерството на финансите от 2013 г. монархът не е законово задължен да плаща данък върху доходите, данък върху капиталовите печалби или данък върху наследството. Принцът на Уелс също не е законово задължен да плаща данък върху доходите върху парите, получени от херцогството.

Монархът и синът му обаче винаги са плащали доброволно данък върху доходите и капиталовите печалби. Принцът на Уелс има право да приспадне официалните разходи от доходите на херцогството си, преди да изчисли данъчната си сметка.

Кралица Елизабет II никога не е декларирала данъчната си сметка. “Сънди таймс“ сега изчисли, че общата данъчна сметка на принц Уилям е в диапазона от 5 до 7 милиона паунда на базата на подлежащата сума за облагане, която е част от рекорден излишък от 23,6 милиона паунда през 2023-24 година.