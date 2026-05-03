Спряха 18 тона опасни фъстъци от Египет

Установено е от три до пет пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини

03.05.2026 | 09:38 ч. Обновена: 03.05.2026 | 10:11 ч.
Снимка: БАБХ

Осемнадесет тона фъстъци с черупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от три до пет пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини – силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. 

Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Най-голямо е наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни.

Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Вносителят има право да поиска контролно изследване. Ако първоначалният резултат се потвърди, той може да избира между три възможности – да върне стоката в Египет, да я унищожи или да я подложи на специална обработка извън България, за да понижи нивата на афлатоксини.

