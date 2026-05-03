Над 200 „непокътнати“ плажа в Гърция: Забраняват шезлонги, чадъри, плажни барове

Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, този път по крайбрежието. За целта се разширява списъкът на защитените плажове, на които се забраняват шезлонги, чадъри и всякаква търговска дейност, предаде кореспондентът на бТВ.

Гърция затяга контрола върху използването на плажовете като част от по-широка политика срещу свръхтуризма и незаконното застрояване.

С решение, публикувано на 24 април 2026 година, властите разшириха списъка на т.нар. „непокътнати плажове“ до 251. На тези места вече е забранено поставянето на шезлонги, чадъри, плажни барове и всякакви временни конструкции.

Мярката засяга основно плажове в екологично чувствителни райони, включително зони от мрежата Натура 2000, където натискът от туризма през последните години значително се увеличава.

Решението идва на фона на засилено обществено недоволство в Гърция срещу т.нар. „окупирани плажове“, при които големи части от крайбрежието се заемат от частни бизнеси.

Властите вече въведоха и по-строги проверки и глоби за нарушения, като целта е да се гарантира свободният достъп на гражданите до плажовете и да се опази природната среда.

Според анализатори мярката е ясен сигнал, че Гърция започва да търси по-устойчив модел на туризъм, дори това да означава ограничения в някои от най-посещаваните зони.

В същото време туристическият сектор остава ключов за икономиката на страната, което поставя властите пред предизвикателството да намерят баланс между опазването на природата и приходите от туризъм.