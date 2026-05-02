Левски е новият шампион на България! "Сините" надделяха с минималното 1:0 над ЦСКА 1948 в решаващ двубой на "Герена" и триумфираха с титлата в Първа лига.

Това е 27-а шампионска титла в историята на столичния гранд, който сложи край на дългогодишната доминация на Лудогорец. Разградчани бяха хегемон в родния футбол с 14 поредни титли, но този сезон останаха без трофей, пише gol.bg.

Успехът има още по-голяма стойност за "сините", тъй като те прекъснаха 17-годишна суша без титла. За последно клубът ликува през 2009 година под ръководството на Емил Велев-Кокала.

Единственото попадение в срещата реализира Дуганджич в 71-ата минута,

след като се възползва от добра ситуация в наказателното поле и прати топката в мрежата на гостите.

Двубоят се разви драматично, като ЦСКА 1948 остана с човек по-малко още в 55-ата минута след червен картон на Траоре. Това даде допълнително предимство на домакините, които натиснаха съперника си и в крайна сметка стигнаха до златния гол.

След последния съдийски сигнал трибуните на „Герена“ избухнаха в еуфория. Хиляди фенове отпразнуваха дългоочакваната титла, която връща Левски София на върха на българския футбол.