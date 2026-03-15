Психар вади нож и мята камъни по жени, в столичен квартал на нокти

Напада предимно жени и момичета

15.03.2026 | 10:26 ч.
Психар вади нож и мята камъни по жени, в столичен квартал на нокти

Психично болен мъж изправи на нокти живущите в столичния квартал "Редута". Според описанието на потърпевши той нападал предимно жени и момичета, а негова снимка е разлепена в района на квартала.

Полицията също е сигнализирана, но засега няма ефект.

"Този мъж ме нападна в района на спирката на 72 на ул. "Боян Магесник" на 6 март към 16 ч. Вървеше по тротоара в посока "Редута" и ме блъсна много силно. Кола явно видя и бипна, той се уплаши и избяга. Днес видях тези обяви на Мадрид. Явно обикаля в глухите часове в района. Беше облечен по същия начин: с черна качулка на главата. Чисто луд и агресивен е. Бъдете внимателни!", разказва пострадала.

Други също се оплакват. 

"Постоянно напада жени и майки с деца и плаши хората. Подавани са сигнали в 5-то районно, но явно го прибират временно и пак го пускат и всичко се повтаря. Рови по кофите, крещи, напада с нож, подгонва жени и ги замеря с камъни и други опасни предмети, плюе", споделя друга столичанка.

Още една потърпевша пък пише, че и тя, и дъщеря й са били нападнати от мъжа на снимките. Вследствие на подаден сигнал, е образувана преписка в 5 РПУ и в прокуратурата. Тя призовава за повече писмени сведения за поведението му, за да има ефект. И допълва, че сигнал до 112 не е достатъчно, за да се задействат индтитуциите.

