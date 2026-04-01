Един клик е достатъчен: как да разпознаем фишинг атаките навреме

Фишинг атаките вече са сред най-разпространените методи за кражба на данни в киберпространството. Потребителите често не разпознават зловредните линкове в съобщенията, които получават, независимо дали става дума за имейл, съобщение от куриер или известие, което изглежда като изпратено от банка.

В подобни случаи съобщението изглежда напълно легитимно - с познато лого, делови тон и линк, който почти съвпада с оригиналния адрес. Разликата често е в един символ, заменена буква или добавено тире.

Ако попаднете в такава ситуация и последвате връзката, рискувате да дадете достъп до акаунта си или да споделите чувствителна информация. Именно затова фишингът остава един от най-ефективните начини за достъп до лични и корпоративни данни.

Сигналите съществуват. Въпросът е дали ги разпознаваме

Повечето фишинг съобщения споделят общи белези, стига да знаем къде да гледаме. Адрес на подателя, който се различава с минимален детайл. Създаване на усещане за спешност, което ни подтиква да действаме бързо. Искане за лични данни или плащане по нестандартен канал. Прикачен файл, който не сме очаквали.

Все по-често тези сигнали не са очевидни на пръв поглед. Киберпрестъпниците използват все по-усъвършенствани методи, включително изкуствен интелект, за да създават персонализирани и добре написани съобщения, които наподобяват реална комуникация.

Как изглежда капанът на практика

Да познаваме сигналите е едно, но да ги разпознаваме навреме е съвсем друго. Често срещан сценарий е имейл, който изглежда като изпратен от банка, с познато оформление и делови тон. Домейнът на подателя обаче се различава с един символ. Кликването върху линка може да доведе до страница, която копира оригиналния сайт и изисква въвеждане на данни.

В друг случай съобщението съдържа телефонен номер вместо линк. Изглежда по-сигурно, но при обаждане може да бъдем подтикнати да споделим чувствителна информация.

Подобни ситуации са част от сценариите в Cyber City на Пощенска банка - интерактивна платформа от кампанията „Финанси под CTRL“, в която потребителите преминават през реалистични казуси и тренират реакцията си.

Най-слабото звено често сме самите ние

Колкото повече системи за сигурност използваме, толкова повече разчитаме на тях. В същото време атаките все по-често разчитат на човешката реакция, а не на технически пробив.

По-уязвими често са хора с по-ниска дигитална грамотност, които по-трудно разпознават фалшиви домейни или имитации на официални сайтове. Но риск на практика съществува при всички профили - например потребители, които действат импулсивно онлайн, или служители в малки компании, при които едно фалшиво съобщение може да доведе до сериозни последствия.

Практиката, която изгражда устойчив рефлекс

Разпознаването на подобни заплахи не е вродено умение, а навик, който се изгражда с практика.

Ситуации, в които хората споделят реални примери, обсъждат съмнителни съобщения и реагират навреме, създават много по-висока устойчивост от тези, в които атаките се подценяват.

За по-възрастните членове на семейството често най-ефективната защита е разговорът за това как изглеждат подобни съобщения и на какво да обръщат внимание. За по-активните онлайн потребители най-важна остава паузата преди действие, дори когато офертата изглежда неустоима.

Бъдещето е в по-добрата подготовка

Заплахите ще продължат да се променят. Но същото важи и за хората, които се научават да ги разпознават.

Предпазливостта и устойчивостта се изграждат с практика, повторение и информираност. Именно затова кампании като тази на Пощенска банка - „Финанси под CTRL“ - дават възможност на потребителите да преминат през симулирани ситуации и да изградят реакция, преди да се окажат в реален сценарий.