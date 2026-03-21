Делян Пеевски пожела изборен успех на Орбан и ФИДЕС

Депутати на ДПС-НН участват в световна среща на патриотите в Будапеща

21.03.2026 | 22:28 ч. 0
ДПС-НН

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало", пожела изборен успех на Орбан и ФИДЕС на предстоящите на 12 април избори в Унгария и увереност, че заедно ще защитят Европа и страните си в общата си кауза - борбата срещу опасните и вредни за демокрацията и свободата мрежи на Сорос и олигарсите, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Оттам допълниха, че народните представители в 51-вото Народно събрание от "ДПС-Ново начало" Станислав Анастасов и Атидже Вели са участвали в световната среща на патриотите СРАС в Будапеща.

Делегацията проведе двустранни срещи с външния министър на Унгария - Петер Сиярто, с началника на кабинета на премиера Орбан - Гергели Гуляш, с конгресмените Анди Харис и Ръс Филчър, с Немет Жолт- председател на комисията по външни работи в Унгарския парламент и председател на Групата на консерваторите и патриотите в ПАСЕ, и Кинга Гаал, първи заместник-председател на Групата на патриотите в Европейския парламент и ръководител на делегация на ФИДЕС, и Ондрей Кнотек - евродепутат от АНО Чехия и член на ръководството на групата на патриотите в ЕП.

Тагове:

Унгария Делян Пеевски избори политика
