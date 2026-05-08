Станчо Станев поема временно ръководството на ДАНС

Той ще изпълнява функциите на председател до назначаването на нов титуляр на поста

08.05.2026 | 20:15 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста. Това е записано в решение на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Със същото решение Станев е назначен и за заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" за срок от 5 години, считано от 8 май 2026 година.

От кабинета посочват, че той има професионален опит, както и организационни и ръководни качества, придобити през годините му работа в сферата на сигурността.

Станчо Станев е дългогодишен служител на Националната служба за охрана, а от 2023 г. досега работи в териториална дирекция "Митница - София". Той е магистър по "Финанси" от УНСС, пише БНТ.

Станчо Станчев ДАНС председател
