Русия свива честванията за Деня на победата на фона на украинските атаки

Важната дата в руския календар, 9 май, ще бъде опростено събитие с по-малко военни демонстрации. Годишнината от победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война обикновено се отбелязва с грандиозен военен парад пред Кремъл, на Червения площад в Москва, пише Al Jazeera.

"За съвременна Русия това е основният празник на годината", каза Олег Игнатов, старши анализатор по Русия в Crisis Group. "В Русия има два основни празника - 9 май и Нова година. И ако попитате руснаците кой е основният празник, мисля, че ще ви отговорят, че е 9 май."

Тази година обаче, за първи път от близо 20 години, в парада няма да има танкове, ракети или младши кадети. Решението да се въздържи от демонстрацията на военна техника идва в резултат на засилените опасения за сигурността заради войната в Украйна.

Въпреки това, персонал от по-високи военни академии ще продължи да участва в пешеходното шествие, докато въздушната част на програмата ще остане непроменена - акробатично шоу, последвано от екип от изтребители Су-25, боядисващи небето в трикольорите на руското знаме.

На 27 април говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Кремъл по-късно ще обяви колко покани са били изпратени и кои чуждестранни лидери вече са потвърдили плановете си да присъстват на парада на 9 май на Червения площад. По-ранни медийни съобщения съобщаваха, че лидери на 20 държави ще присъстват, но Песков заяви, че "не знае нищо за такава цифра".

На 4 април, помощникът на президента Юрий Ушаков заяви, че редица чуждестранни политици планират да посетят Москва за честванията на 9 май. Той не назова имената на гостите.

Лидерите на три държави членки на ОНД вече обявиха планове за участие: беларуският лидер Александър Лукашенко , президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев и президентът на Киргизстан Садир Джапаров.

Очаква се Бадра Гунба и Алан Гаглоев , лидери на отцепилите се региони Абхазия и Южна Осетия, също да присъстват. Милорад Додик, лидер на управляващата партия в Република Сръбска в Босна и Херцеговина, заяви, че също планира да присъства.

Словашкият премиер Роберт Фицо също ще присъства, потвърди Ушаков на 29 април. Държавната агенция РИА Новости съобщи по-рано , позовавайки се на дипломатически източници, че Фицо ще пътува до Москва с кола, след като балтийските държави затвориха въздушното си пространство за неговия полет.

Самият Фицо е заявил, че няма да участва във военния парад, но планира да положи цветя на Гробницата на Незнайния воин в памет на съветските войници, загинали при освобождаването на Словакия от фашизма, според РИА Новости.

Миналата година на парада за Деня на победата присъстваха лидерите на 27 държави,

включително Китай, Сърбия, Венецуела, Бразилия, Куба, Армения, Египет, Виетнам, Етиопия и частично признатата Палестина. Дипломатически представител на Израел също присъства на миналогодишния парад, докато посланикът на САЩ пренебрегна поканата.

В Нижни Новгород честването беше напълно отменено „поради изисквания за сигурност“, докато властите във Воронежска област, която граничи с Луганска област на Украйна, отмениха фойерверките, които обикновено се провеждат в края на празника.

Санкт Петербург планира да проведе безпрецедентно събитие, наречено „Безсмъртната флотилия“, при което платноходки и моторни лодки ще излязат в морето, носещи имената или изображенията на кораби от Втората световна война.

"На борда ще бъдат участници в специалната военна операция войната в Украйна, представители на духовенството и деца със здравословни ограничения", съобщават руските медии.

В Санкт Петербург е планиран и военен парад, но единствените превозни средства, които ще преминат покрай тълпите, ще бъдат ретро. На събитието "Безсмъртен полк" в събота в града на участниците е забранено да носят вода, водка или храна. Забранени са и преносими батерии и знамена на други държави, пише ERR News.

През последните месеци Украйна редовно използва дронове за атаки срещу руска индустриална и енергийна инфраструктура.

В официални изявления Кремъл се позова на "текущата оперативна ситуация" и заплахите от "украинска терористична дейност".

Украинските дронове сега атакуват все по-дълбоко в руска територия почти ежедневно, поразявайки цели като нефтени съоръжения и летища. Неотдавнашна серия от атаки с дронове срещу нефтената рафинерия в Туапсе, на руското черноморско крайбрежие, причини екологична катастрофа и наложи евакуацията на града..

Сигурността и защитата срещу дронове са затегнати в столицата, откакто украинските въоръжени сили започнаха да изпращат дронове там през 2023 г., като един от тях удари самия Кремъл.

Мобилният интернет периодично е прекъсван в Москва, Санкт Петербург и други райони на страната в дните преди събитието, като доставчиците посочват "съображения за сигурност".

Церемониите по случай Деня на победата представляват ясен риск. Подобна концентрация на войски и превозни средства е уязвима не само в самия ден на парада, но и преди, и след него: в края на краищата, тази техника трябва да се съхранява някъде.

Парадът за Деня на победата е традиция от комунистическата епоха, повод, при който гражданите могат да зърнат съветски държавници, махащи от гробницата на Ленин, както и шанс за тогавашната суперсила да покаже военната си мощ. Но когато СССР се разпадна през декември 1991 г., парадите бяха отложени за близо две десетилетия, докато не бяха възобновени от президента Владимир Путин през 2008 г.

От началото на пълномащабната война през 2022 г., парадът отново е намален.

Само един-единствен танк Т-34 от съветската епоха символично премина през Червения площад през 2024 г., въпреки че присъстваха и други видове превозни средства, като бронетранспортьори и мобилни ракетни установки.

Миналогодишните събития обаче бяха изпълнени с малко повече помпозност. В парада участваха не само модерни танкове, тежките огнехвъргачни системи ТОС-2 „Тосочка“ и балистични ракети "Искандер", но и руски войски, маршируващи редом с китайски войници.

Китайският лидер Си Дзинпин наблюдаваше шоуто, седнал до Путин, един от 27-те присъстващи държавни глави, включително бразилския президент Лула да Силва и Ибрахим Траоре от Буркина Фасо. Изпитваната активност сякаш показваше, че въпреки международното осъждане на нахлуването в Украйна, Москва не е изолирана.

"Честване на съветското и съюзническото поражение на нацистко-фашисткия съюз на Хитлер, Денят на победата е най-свещената дата в политическия календар на Русия", каза британският историк Джефри Робъртс. "Както винаги, Денят на победата ще бъде отбелязан както като съветска, така и като руска победа - резултат от общата борба на всички народи на многонационалния СССР, не на последно място на милиони украинци. За руското правителство Денят на победата е ден на многоетническо единство. Той е и напомняне за международното антифашистко единство - на съветско-западната коалиция по време на Втората световна война, която заедно спаси света от нацисткото варварство. Източният фронт на Втората световна война, известен като Великата отечествена война в Русия, заема централно място в руската национална памет. Около 27 милиона съветски граждани, включително руснаци, загубиха живота си в конфликта, повече от всяка друга страна, и именно войниците на Червената армия издигнаха знамето си над Райхстага в Берлин през 1945 г. Германската капитулация беше официално финализирана на 9 май."

Този спомен се извиква от правителството на Путин днес, твърдейки, че се бори с "нацистите" на бойните полета на Украйна.