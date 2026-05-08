Пакистан разработи нова свръхзвукова крилата ракета

Пакистан публично представи свръхзвуковата крилата ракета Fatah-3, мобилно оръжие за прецизни удари, което издига семейството ракети Fatah на страната на ново ниво на производителност и поставя Исламабад в директен регионален противовес на индийската BrahMos, според доклад на Clash Report.

Fatah-3 е идентифицирана като локализирана производна на китайската ракета HD-1, разработена от Guangdong Hongda, според анализа на Clash Report. Системата е монтирана на мобилна двуконтейнерова транспортно-монтираща и пускова установка, което ѝ дава мобилност за бързо препозициониране преди и след удар и намалява уязвимостта ѝ към превантивно насочване.

Ракетата е проектирана както за прецизни наземни атаки, така и за противокорабни удари, използвайки профили на полет ниско над водата за морска роля, според Clash Report.

Pakistan publicly unveiled the new Fatah-3 supersonic cruise missile today. It's been identified as a localized derivative of China's HD-1 missile by Guangdong Hongda. The road-mobile, twin-canister TEL system reportedly hits Mach 3–4 with a 290–450 km range and a 240–400 kg… pic.twitter.com/yJPxxlXRqz — Clash Report (@clashreport) May 7, 2026

Китайската линия HD-1 дава на Fatah-3 конструктивна основа с документирани характеристики. HD-1 на Guangdong Hongda е предлагана на международни изложения за отбрана като свръхзвукова противокорабна и наземна ракета, а разработването на вътрешен вариант от тази платформа позволява на Пакистан да използва свръхзвукова круизна способност, без да разработва основната технология за задвижване и насочване от нулата. Степента на локализация на Fatah-3 спрямо базовата линия HD-1 не е официално уточнена, но публичното представяне като пакистанска система, а не като китайски износ, предполага ниво на вътрешна интеграция и производство, което надхвърля простото получаване на вносни ракети с пакистански обозначения, пише Defence Blog.

Семейството ракети Fatah е една от най-видимите местни програми за разработване на прецизни удари в Пакистан през последните години. По-ранни варианти утвърдиха идентичността на семейството като вътрешно разработена, мобилна за прецизни удари система, а Fatah-3 разширява тази траектория в режим на свръхзвуков крейсерски полет, където Пакистан преди това не е имал полева система. Свръхзвуковата скорост коренно променя отбранителния проблем, пред който е изправен противникът - ракета с Мах 3 до 4 компресира времето за реакция, достъпно за противовъздушната отбрана, от минути на секунди, изисква по-способни прехващачи за атака и изисква радарни системи с по-бързи скорости на актуализиране на проследяването по време на сканиране, за да се поддържа решение за стрелба по входяща цел. Ракета, която батарея за противовъздушна отбрана има 90 секунди да атакува, е качествено различна заплаха от тази, която има 10 секунди да атакува, дори ако двете ракети носят идентични бойни глави.

Противокорабната роля с профили на летене ниско над водата добавя военноморско измерение към обхвата на заплахата на Fatah-3, което разширява възможностите за удари на Пакистан отвъд сухоземните цели. Свръхзвукова ракета, летяща ниско над водата, се приближава по траектория, която компресира обхвата на радарно откриване, тъй като корабните радари трудно откриват цели на ниска височина на големи разстояния поради кривината на Земята. Комбинацията от свръхзвукова скорост и профил на летене ниско над водата е специално проектирана, за да победи многослойните системи за противовъздушна отбрана, които съвременните военноморски надводни бойни кораби носят, давайки на ракетата най-добрия възможен шанс да проникне в тези защитни съоръжения, преди екипажът на кораба да може да предприеме ефективен отговор.

Сравнението с BrahMos, което Clash Report повдига, отразява конкурентната динамика, която е оформила развитието на прецизните удари в Южна Азия в продължение на повече от две десетилетия. Индийската „БрахМос“, разработена съвместно с Русия, е свръхзвукова крилата ракета с обхват, който е прогресивно разширяван, и скорост от приблизително 2,8 до 3 Маха. Тя е интегрирана във военни кораби на индийския флот, изтребители на военновъздушните сили и наземни пускови установки на армията, което дава на Индия широки възможности за свръхзвукови удари в множество области. Разполагането на Пакистан със сравнима система, дори ако спецификациите на „Фатах-3“ са в рамките на сходни параметри, запълва разликата във възможностите, която е дала на Индия качествено предимство в категорията на свръхзвуковите прецизни удари, и възстановява известна степен на симетрия на възпирането, която пакистанските плановици търсят.