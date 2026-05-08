Рубио: САЩ подготвят нови санкции срещу Куба

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон ще наложи допълнителни санкции срещу Куба, предаде EFE.

След срещата си с италианския премиер Джорджа Мелони в Рим Рубио коментира санкциите срещу кубинския конгломерат Grupo de Administracion Empresarial - ГАЕСА, обявени ден по-рано.

"Нито един цент"

По думите му компанията е създадена от кубински генерали и е генерирала милиарди долари приходи, без средствата да носят реална полза за населението.

"Нито един цент не е от полза за кубинския народ", заяви американският държавен секретар.

Той определи ГАЕСА като структура, която контролира значителна част от доходоносните икономически дейности в Куба, а приходите според него остават в ръцете на тесен кръг представители на режима.

Санкциите са част от по-широка стратегия

Рубио подчерта, че ограниченията не са насочени срещу кубинските граждани, а срещу компании и структури, свързани с властта в страната.

Още вчера той обясни, че мерките срещу ГАЕСА са част от по-широкото затягане на санкциите срещу Куба, разпоредено от президента Доналд Тръмп на 1 май.

Тогава Тръмп подписа указ, с който обхватът на американските санкции беше разширен до почти всички чуждестранни лица и компании, които поддържат търговски отношения с Куба - особено в секторите на енергетиката, отбраната, сигурността и финансите, пише БТА.