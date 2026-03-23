В община Царево няма да има синя и жълта зона

Община Царево няма да въвежда синя и жълта зона и почасово заплащане на паркирането, съобщиха от Общината.

Вместо това се предвижда изграждането на няколко безплатни буферни паркинга на територията на Царево, включително в квартал „Василико“, както и по един в селата Лозенец и Ахтопол, с възможност за бъдещо разширяване.

От общинската администрация уточняват, че остава действащият ред за предплатено паркиране чрез абонамент тип „конус“ за цялата община. Системата ще бъде надградена с по-строг контрол по отношение на валидността на стикерите, заплатения абонамент и безпрепятственото използване на определените паркоместа.

Както и досега, на територията на Царево ще функционират няколко платени паркинга, предназначени за кратковременно паркиране.

От днес гражданите могат да кандидатстват за закупуване на абонамент за паркиране на касите на фронт офисите в Общината, като цените и условията остават без промяна. До началото на летния сезон ще бъдат определени и локациите на безплатните буферни паркинги.

БТА припомня, че в Царево се състоя обществено обсъждане за въвеждане на синя и жълта зона. Като основни мотиви за отказа от въвеждане на двете зони от Общината посочват, че част от предложенията са били за цялостно обхващане на населените места със синя зона, което според администрацията е крайна мярка и би затруднило както местните жители, така и туристите. Други предложения са предвиждали управлението на зоните да бъде възложено на частни фирми.