Бум на морбили, все повече неваксинирани деца се разболяват

Случаите на заболели деца от морбили във Врачанско се увеличават. 17 са заболелите, като лабораторно доказани са 9 деца.

Към момента в инфекциозно отделение на многопрофилната болница за активно лечение в Бяла Слатина са пет деца. Те са в добро състояние, без усложнения. Всички заболели деца са на възраст между 8 и 15 години.

От деветте случая, само едно от децата е имунизирано, а на друго му предстои реимунизаация.

Според директорът на болницата, една от причините за увеличаване на случаите, е загубеното доверия от страна на родителите към ваксинационния курс. Причината е пандемията от COVID-19 и антиваксърските настроения.

"В момента имаме 5 деца, които са хоспитализирани от 3-4 дни. Има и още едно дете, което предстои да бъде хоспитализирано. И то има клинична картина на морбили, а според документа от личния лекар детето е ваксинирано и е на 14 години. Те са в средно увредено общо състояние и нямат усложнения. Забелязваме, че има деца без ваксини, които постъпват при нас и съобщават, че не са ги ваксинирали. Епидемията от COVID-19 засили антиваксърските настроения и това се отрази лошо на нашия имунизационен календар. Хора, ваксинирайте се, запазете децата и себе си - не е изключение и възрастен да се разболее при по-слаб имунитет", каза директорът на МБАЛ Бяла Слатина - д-р Светлана Тодорова пред Bulgaria ON AIR.

