В Разград: Баща почина, защитавайки дъщеря си от многократно осъждан мъж

Криминално проявеният 32-годеишен мъж е задържан

27.03.2026 | 11:30 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Криминално проявен и многократно осъждан мъж от заветското село Острово е задържан за извършено убийство, съобщиха от МВР в Разград. 

Около 22:45 часа снощи е получен сигнал на тел.112, че 32-годишният мъж е проникнал в чуждо жилище и притеснява 27-годишна жена. След като 54-годишният ѝ баща опитал да се намеси, мъжът му нанесъл удари с юмруци и ритници. 

Вследствие на побоя и въпреки пристигането на екип на Спешна помощ родителят починал. Трупът му е откаран за аутопсия в болницата в Русе. 

При предприетите незабавни издирвателни действия извършителят на деянието е открит и задържан в Районното управление в Кубрат. Пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила. Уведомен е дежурен окръжен прокурор. По случая е започнато разследване. Предстои да му бъде взета мярка за задържане, допълват от ОДМВР - Разград.

Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение пред Окръжен съд – Разград. 

