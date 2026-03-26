САЩ настояват Украйна да предаде целия Донбас на Русия

САЩ предложиха да преодставят гаранции за сигурност, необходими за постигането на мирно споразумение в Украйна, при условие че Киев отстъпи целия източен регион Донбас на Русия, заяви в интервю за Ройтерс украинският президент Володимир Зеленски.

Докато Вашингтон в момента е съсредоточен върху конфликта си с Иран, президентът Доналд Тръмп оказва натиск върху Украйна в опит да сложи бърз край на четиригодишната война, предизвикана от руската инвазия през 2022 г., каза Зеленски.

„Близкият изток определено оказва въздействие върху президента Тръмп и аз мисля за следващите му стъпки. Президентът Тръмп, за съжаление, по мое мнение, все още избира стратегията за оказване на повече натиск върху украинската страна“, каза той пред Ройтерс.

Украинският лидер многократно повтори, че са необходими солидни гаранции за сигурност от международните партньори, за да се гарантира, че Русия няма да възобнови военните действия в бъдеще, ако бъде постигнато мирно споразумение.

„Американците са готови да финализират тези гаранции на високо ниво веднага, след като Украйна е готова да се изтегли от Донбас“, каза той и предупреди, че подобно изтегляне би компрометирало сигурността както на Украйна, така и на Европа, защото би означавало отстъпване на Русия на силните отбранителни позиции в региона.

През януари Зеленски каза, че документът с гаранциите за сигурност между Украйна и САЩ е „готов на 100%“ и очаква да бъде подписан.

Във вторник, след разговорите между украински и американски представители в Маями, той посочи, че все още има работа, която да бъде свършена.

Зеленски, който даде интервюто от сградния комплекс на президентството в центъра на Киев, заяви, че Русия, която последователно иска територии в Донбас, намиращи се все още под контрола на Украйна, залага на това, че Вашингтон ще загуби интерес към преговорите и ще се оттегли.

Силите на Москва бавно напредват на бойното поле в Източна Украйна.

Военни анализатори коментираха, че пълното завладяване на региона, включващ т.нар. Крепостен пояс от градове, силно укрепени от украинската армия, ще отнеме няколко години и значителни човешки сили.

След масираните руски бомбардировки на украински градове по-рано в сряда, Зеленски благодари на администрацията на Тръмп за продължаващите доставки на системи за противоракетна отбрана „Пейтриът“ въпреки повишеното търсене на тези оръжия заради конфликта в Близкия изток.

Украинските власти по-рано изразиха страховете си, че доставките на произведените в САЩ „Пейтриът“ – единствените ракети, способни да прехващат руски балистични ракети – ще спрат заради войната с Иран.

„Доставките ни не са спрени. Много съм благодарен на президента Тръмп и на екипа му“, каза Зеленски. „Но доставките на „Пейтриът“ не са толкова големи, колкото се нуждаем“, добави той.

Украйна напредва и със собственото си производство на ракети с голям обсег и дронове, което ѝ позволява да извършва атаки дълбоко в руския тил в отговор на обстрелите на украински градове, каза още украинският президент.

(БТА)