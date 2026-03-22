Русия обвини България, че е част от създаването на "коридор на смъртта" в Черно море

В статия, публикувана в събота в руската преса, България, САЩ и други държави от НАТО са обвинени без доказателства в заговор, "под претекст на руската военна заплаха", който включва създаването на "коридор" от противокорабни ракетни системи (ПКРС) в Черно море, Балтийско море, но и в Индо-Тихоокеанския регион.

В публикацията се посочва, че целта би била "да се създадат условия за целенасочени операции срещу руските морски пътища".

Озаглавена "Морският коридор на смъртта: Ракетната завеса на НАТО в Латвия", статията, публикувана от mk.ru, твърди, че страните от НАТО планират "да контролират ключови морета за Русия", като разполагат противокорабни ракети Naval Strike Missile на латвийското крайбрежие на Балтийско море.

"Крайбрежната дъга на Балтийско море, от Норвегия до Полша, включително латвийския сегмент, се превръща в непрекъсната линия A2/AD - концепцията на НАТО за възпиране на противник чрез ограничаване и възпрепятстване на достъпа и маневрирането с набор от оръжия. Тя е способна да заплаши всяка военноморска група на руския флот, която се опитва да напусне базите ѝ. Мащабното ѝ разполагане се превръща в стълб на поясите A2/AD в регионите на Балтийско море, Черно море и Азиатско-тихоокеанския регион", се казва в статията.

Руското издание обвинява България и Румъния, че са част от този план.

"Подобни действия се оформят в България и Румъния, затваряйки южния фланг. В комбинация с възможностите на съюзниците за въздушно и космическо разузнаване се създава ситуация, в която всяка маневра на руски кораби в централната или западната част на водите е очаквана и съпроводена със заплаха от залпов огън от няколко посоки."

Руснаците казват, че са загрижени, че един ден биха могли да се изправят пред ракетна система, простираща се от Баренцово до Черно море.

"Изборът на системата NSM като стандарт за Норвегия, Полша, Германия, Великобритания, Холандия, Испания, Белгия и Дания създава единна ракетна система с общи боеприпаси, логистика и софтуер. За Русия това означава, че в случай на криза тя няма да се сблъска с колекция от разнородни системи, а с единен ракетен корпус, простиращ се от Баренцово до Черно море", пишат още те.

САЩ създават "нов тип желязна завеса", обвиняват руски медии

Безпочвените "разкрития", направени от руското издание, продължават с обвинения срещу САЩ.

"Опасността се усилва от пренасянето на същата логика към Индо-Тихоокеанския регион. Австралия и Япония интегрират NSM в своите програми, а Филипините, Малайзия и Индонезия проявяват интерес. Вашингтон на практика изгражда глобален крайбрежен пояс от Северния Атлантик до Западния Пасифик", се казва още в статията.

Руснаците изчисляват, че до 2028 г. "общият производствен капацитет на ракети NSM ще надхвърли 1000 ракети годишно", твърдейки, че "това вече не е резервен арсенал, а такъв в индустриален мащаб, предназначен за продължителен период на високо напрежение и възможност за война с висока интензивност".

"Появата на противокорабни ракетни системи NSM в Латвия, България или Румъния има за цел да създаде условия за целенасочени операции срещу руските морски пътища. Финансирайки затварянето на моретата за Русия с помощта на своите съюзници, Съединените щати на практика създават нов тип желязна завеса - базирана на ракетни технологии", се казва още в руското издание, без да се представят доказателства в това отношение.

Противокорабните ракети NSM могат да бъдат оборудвани на кораби, брегови батареи и хеликоптери. С обхват от 300 км, те могат да поразят всяка цел в северната част на Черно море. Според Военноморските сили, системите представляват военен продукт, предназначен за защита на крайбрежните и литоралните райони срещу заплахи от надводни кораби, имащи способността да си сътрудничат със собствени и съюзнически кораби, самолети и оборудване, използвайки предоставените от тях данни и обратно, използвайки системи за предаване на данни и защитени комуникационни канали, за да извършат атака с противокорабни ракети.