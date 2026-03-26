На Русия ще са й нужни 100 години да окупира останалата част от Украйна

Руската инфосфера все повече се изпълва с критики към действията на военните в Украйна, съобщава Институтът за военни изследвания. Анализаторите цитират публикации на блогъри, които сочат, наред с други неща, ефективността на украинските дронове и натиска, оказван върху руските командири от по-ниско ниво.

В своя анализ ISW посочва публикациите на популярния потребител на Telegram Военкор Котенок, който има над 300 000 абонати. Проруският анализатор наскоро публикува критични коментари относно продължаващото нахлуване в Украйна. Той обвини силите на агресора в множество грешки и произтичащи от това проблеми, довели до неспособността им да получат предимство на фронта.

Русия не постига напредък на фронта

Блогърът заяви, че руските сили срещат трудности при атакуване, използвайки тактики за инфилтрация на малки групи, предвид украинското господство на дронове на бойното поле, и че руските сили няма да могат да постигнат победа на бойното поле в близко бъдеще без фундаментални промени в структурата на руските сили.

Според него руското военно командване трябва да намали натиска върху по-нискостепенните командири по отношение на техните доклади, както и да подобри и разшири бойната подготовка.

Той също така призова отбранителната промишленост да реагира по-ефективно на технологичния напредък на бойното поле. Според Котенок, ако сценарият за инвазия от февруари 2025 г. продължи безкрайно, на руските сили ще са необходими около 100 години, за да окупират останалата част от Украйна. Неговите изчисления до голяма степен съвпадат с анализите на Института за държавна сигурност (ИСС), който изчислява, че на руските сили ще са необходими до 83 години, за да го направят.

Блогърът, който досега е симпатизирал на агресорите, също критикува лъжите за предполагаемата окупация на Курпянск.

"Русия ще трябва да затвори фабрики"

Според анализатори, постоянно поддържаният и засилващ се натиск отгоре, наложен от Владимир Путин, е несъвместим с настоящото състояние на армията.

"Русия ще трябва да затвори фабрики, за да преоборудва производството на модифицирано оборудване и оръжия. Руското военно командване ще трябва да изтегли силите от фронтовата линия за допълнително обучение, а въвеждането на по-дълги периоди на първоначално обучение за новобранци би забавило разполагането им на фронтовата линия. Всякакви потенциални мобилизационни действия, които Кремъл може да предприеме в близко бъдеще, няма да гарантират бойната готовност на силите за лятната офанзива", се казва в проучването.

ISW посочва, че това не е първата критика от прокремълската информационна сфера.

През март известният блогър Иля Ремесло открито критикува Русия за това, че е стигнала до "задънена улица“" унищожила е икономиката си, а на Путин му липсва легинимност. Според съобщения от руската опозиция, Ремесло е бил настанен в психиатрична болница след публикациите си.

"Изявленията на Ремесло са в съответствие с критиките към Путин и липсата на напредък на Русия на бойното поле, изразени от руски ултранационалистически военни блогъри", пише Институтът.

Анализът също така напомня, че Кремъл планира да затвори Telegram в страната и да го замени с държавната платформа Max.