„На границата“ стартира тази вечер по Bulgaria ON AIR

Миналото и настоящето се срещат там, където границата не е просто място, а съдба. Тази вечер от 20:10 часа в ефира на Bulgaria ON AIR започва „На границата“ – един от великите български сериали, който превръща историята в лично преживяване и връща зрителите в едни от най-драматичните моменти от началото на XX век.

Bulgaria ON AIR ще излъчи сериала, посветен на 100-годишнината от Първата световна война, в шест последователни вечери, от 20:10 часа, като част от кампанията си „Великото ни телевизионно наследство“. Той поставя акцент върху моралните избори и личните истории зад големите исторически събития, като търси връзката между миналото и настоящето.

Историята „На границата“ преплита две времеви линии – съвременността и началото на XX век. Герой от днешния ден попада в свят, в който българската граница минава край река Места, а събитията се развиват в навечерието на Първата световна война. Паралелно с това зрителите ще проследят живота в Дом за изоставени деца в наши дни. Двете линии се срещат в силен емоционален разказ за паметта, човешките съдби и последствията от войната.

„На границата“ е по сценарий на Димитър Стоянович и с режисьор Станимир Трифонов. Оператор е Цветан Недков, сценографията е дело на Боряна Семерджиева, а музиката е на Георги Стрезов. В актьорския състав участват Мартин Димитров, Димо Алексиев, Борис Луканов, Вельо Горанов, Валентин Танев, Николай Урумов, Илияна Коджабашева, Дарин Ангелов, Богомил Атанасов, Меглена Караламбова, Росица Обрешкова, Иван Панев, Ана Топалова, Асен Левов, Атанас Найденов, Иван Несторов и други.

С кампанията „Великото ни телевизионно наследство“ Bulgaria ON AIR продължава своята мисия да съхранява и популяризира българското културно наследство, като предлага на зрителите стойностно съдържание и истории, които остават във времето.

