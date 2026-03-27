IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Подпийнал мъж стреля с въздушна пушка от терасата си в Пловдив

Една от сачмите рикоширала на чужд балкон

27.03.2026 | 14:20 ч.
Снимка: Pixabay/Bru-nO

61-годишен мъж стреля с въздушна пушка от терасата си в квартал "Изгрев" в Пловдив, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 март, когато живущи в блок срещу адреса на мъжа подали сигнал, че след произведени от него изстрели във въздуха с оръжието, като на техния балкон попаднала рикоширала сачма.

По предварителни данни подобна произволна стрелба от терасата на извършителя имало и предишните две сутрини, като до момента в полицията не е постъпвала информация за пострадали хора или други поражения.

Пловдивчанинът е бил отведен в районното управление, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на алкохол над 1,3 промила.

По случая е започната проверка за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата за произнасяне по компетентност.

Тагове:

въздушна пушка стрелба Пловдив арест
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem