Подпийнал мъж стреля с въздушна пушка от терасата си в Пловдив

61-годишен мъж стреля с въздушна пушка от терасата си в квартал "Изгрев" в Пловдив, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 март, когато живущи в блок срещу адреса на мъжа подали сигнал, че след произведени от него изстрели във въздуха с оръжието, като на техния балкон попаднала рикоширала сачма.

По предварителни данни подобна произволна стрелба от терасата на извършителя имало и предишните две сутрини, като до момента в полицията не е постъпвала информация за пострадали хора или други поражения.

Пловдивчанинът е бил отведен в районното управление, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на алкохол над 1,3 промила.

По случая е започната проверка за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата за произнасяне по компетентност.