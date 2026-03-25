Проф. Митев: Категорична неистина е, че граф Игнатиев е работил за обесването на Левски

Категорична неистина и манипулация е твърдението, че граф Игнатиев е „работил за обесването на Васил Левски“. Това говорене, че той е убиецът на Васил Левски е говорене, свързано със злободневието днес, с политически коректното говорене“, каза в интервю пред БНР проф. Пламен Митев.

От няколко дни се разгаря спор дали Русия в лицето на граф Игнатиев е работила за обесването на Васил Левски. Изказване на друг политик през уикенда, който отново повтори устойчивия мит, че българите не са положили усилия за освобождаването на Апостола, остана в сянка, но така или иначе това твърдение също се повтаря много пъти, за да опише нас, българите.

Десетки специалисти от най-различни сфери се изказаха по тези въпроси, стотици и дори хиляди решиха да се произнесат в социалните мрежи.

Преподавателят по Българско Възраждане в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Пламен Митев – един от най-добрите познавачи на епохата и изследовател на делото на Васил Левски изясни, отговорен ли е граф Игнатиев за обесването на Левски и каква е ролята му в българската история.

Кои са двата най-значими опита за организиране на акции по освобождаването на Васил Левски и още за ситуацията, довела до залавянето и обесването на националния ни герой, за „българския въпрос“ във втората половина на XIX век, коментира проф. Пламен Митев.

„С много голям интерес слушам аргументите на всички, които обвиняват ген. Игнатиев. Защо никой от тях не си зададе въпроса – добре, де, защо очакваме ген. Игнатиев да спаси Левски, а не задаваме същия въпрос за поведението на английския посланик или на френския, или на италианския, или на австроунгарския, или на германския? Защото всички те получават много по-подробна и по-ранна информация от ген. Игнатиев за действията на Специалната комисия, защото техните консули са много по-близки до Хамди паша (русенския валия – б.а.)", попита проф. Митев.

Той твърди, че има няколко опита за организиране на освобождаването на Васил Левски.