Дечев поясни: Прокурорският син и още двама души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП

Георги Кандев Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR 1 / 12 / 12

Не е имало акция на ГДБОП, свързана с придобилия известност "прокурорски син" в Перник. Случаят е съвсем различен. Предполага се, че този господин, заедно с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, с маски, отиват до село Люлин в близост до град Перник. Използват факта, че нашият колега от ГДБОП, който преди е работил като полицай от Криминална полиция, е провокирало някаква агресия от страна на сина на окръжния прокурор на Перник.

Опитали са се да нападнат с бухалки нашият колега, който заедно с баща си е използвал оръжие и е стрелял във въздуха. Нападателите са се опитали да избягат по труднопроходим черен път, като са изоставили и колата си.

Това каза вътрешният министър Емил Дечев по отношение на инцидента в Перник.

По-рано днес bTV съобщи, че издирваният от над 7 месеца прокурорски син от Перник - Васил Михайлов се е опитал да запали къщата на полицай, който го е разследвал. Случаят се е разиграл през нощта на 25 март. Стигнало се е до престрелка. Униформеният се е опитал да предупреди Михайлов и да го задържи, но той не се е подчинил. Имало е изстрели по автомобила, с който се е движел.

Днес над 30 лица са задържани при спецоперацията срещу купен вот в Благоевград, 4 досъдебни производства са образувани за престъпления и нарушения на изборните права на гражданите. В момента вървят още акции в Северозападна България.

Масовото разкриване на престъпления, свързани с купения вот, може да се обясни с факта, че настоящото ръководство на МВР е успяло да убеди хората, че има смисъл да подават сигнали срещу изборни престъпления, допълни Дечев. С няколкостотин процента се повиши броя на гражданите, които са не само обвинени, но и задържани, допълни вътрешният министър.

Дечев коментира и инцидента, при който жена намушка четирима чужденци в столицата с думите, че "лицето има определени ментални проблеми, няма данни за терористични или други мотиви".

Той уточни, че е нужна експертиза, която да установи наличието на такива проблеми. Няма никакви данни за терористични мотиви или цели, липсват и политически мотиви или цели. Нито може да става въпрос за користна цел, каза министърът.

На въпрос задържана ли е друг път и имало ли е сигнали срещу нея Емил Дечев каза, че това се проверява и е възможно да се окаже, че и в миналото е била задържана.

Днес бяха връчени и наградите "Пожарникар на годината". Валентин Великов, началник на Първо районно управление в Бургас, е победител в конкурса „Пожарникар на годината“ 2026 г. Наградата му бе връчена на специална церемония в МВР от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.

През миналата година Великов ръководи и участва в действия при множеството пожари в Бургас, включително при потушаването на този в Сунгурларе. Той допринася съществено за овладяването на пожарите, спасяването на граждани и опазването на имуществото им.