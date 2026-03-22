IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Рецептата Dnes: Вкусен качамак

Една родопска рецепта

22.03.2026 | 08:50 ч. 4
Снимка: istock

Съставки:

  • 2 ч.ч. царевично брашно
  • 4 ч.ч. вода
  • 1 ч.л. сол
  • 50 г масло
  • 150 г сирене

Приготвяне:

  • Водата се кипва със солта.
  • Царевичното брашно се добавя постепенно при непрекъснато бъркане, за да не се образуват бучки.
  • Вари се на слаб огън около 10-15 минути до сгъстяване.
  • Готовият качамак се изсипва в чиния, отгоре се натрошава сирене и се залива с разтопено масло.
  • По желание може да се добавят запържени пръжки.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Тагове:

качамак рецепти ястия
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem