Рецептата Dnes: Вкусен качамак

Съставки:
- 2 ч.ч. царевично брашно
- 4 ч.ч. вода
- 1 ч.л. сол
- 50 г масло
- 150 г сирене
Приготвяне:
- Водата се кипва със солта.
- Царевичното брашно се добавя постепенно при непрекъснато бъркане, за да не се образуват бучки.
- Вари се на слаб огън около 10-15 минути до сгъстяване.
- Готовият качамак се изсипва в чиния, отгоре се натрошава сирене и се залива с разтопено масло.
- По желание може да се добавят запържени пръжки.
