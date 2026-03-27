Костадинов: Добивът на шистов газ заплашва водата в цяла Североизточна България

Темата за добива на шистов газ отново се връща в политическия дневен ред, като този път фокусът не е само върху Добруджа, а върху почти цяла Североизточна България. За това предупреди във Варна председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който изрази категорична позиция срещу евентуалното възобновяване на подобни дейности.

Въпросът засяга не само Добруджанския регион, а и възможни концесии на територията на Варненска и Шуменска област.

„Говорим за риск, който обхваща почти цяла Североизточна България“, подчерта той.

Костадинов припомни, че позицията на „Възраждане“ остава непроменена от времето на въведения преди повече от десетилетие мораториум върху добива на шистов газ. Той е категоричен, че използваната технология представлява сериозна опасност за околната среда, като най-голямото притеснение е свързано със замърсяването на водоносните пластове.

„Ако тази технология бъде приложена, рискът е не просто локален – можем да говорим за потенциално отравяне на водата в цяла Североизточна България“, заяви той.

Костадинов коментира още, че вече има заявени позиции от част от големите политически сили в полза на отпадането на мораториума, като подчерта, че очаква яснота и от останалите партии.

Във връзка с нарастващото обществено напрежение по темата, той обяви и предстоящ протест срещу добива на шистов газ, който ще се проведе в Добрич.

По думите му, подобни инициативи ще бъдат организирани и в други градове от Североизточна България, включително Варна и Шумен, ако темата продължи да се развива в посока възобновяване на добива.

Темата за шистовия газ остава сред най-чувствителните за региона, особено на фона на опасенията за екологични щети и въздействие върху водните ресурси.